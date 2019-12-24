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Факти / Надзвичайні події

Масштабна ДТП: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто

В Києві на Житомирській трасі сталося масштабне зіткнення чотирьох автомобілей, що спричинило госпіталізацію трьох людей.

Масштабна ДТП: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто

На Житомирській трасі в ніч на 24 грудня близько 03.10 сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода

За попередньою інформацією зіткнулися чотири автомобілі.

– В результаті ДТП трьох людей госпіталізували. Деталі встановлюються, – йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю

Масштабна ДТП: на Житомирській трасі зіткнулися чотири авто / 8 фотографий

Нагадаємо, на Тернопільщині шкільний автобус потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула одна людина.

Джерело: Київ Оперативний

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