У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю

У Києві на проспекті Романа Шухевича сталась ДТП за участю мікроавтобуса Nissan і Skoda Octavia.
За словами водія Skoda, він їхав проспектом Шухевича в бік правого берега. У цей момент із автозаправки виїхав мікроавтобус.
Чоловік повідомив, що Nissan намагався проскочити кілька смуг проспекту, щоб заїхати на розворот. Однак уникнути зіткнення не вдалося.
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Від удару мікроавтобус, у якому перебувала сім’я з Полтави, перекинувся.
У результаті аварії ніхто не постраждав. Лікарі оглянули пасажирів, але допомога медиків не знадобилася.
Раніше Факти ICTV писали про моторошну ДТП на столичному шосе.
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