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Факти / Надзвичайні події

У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю

У Києві на проспекті Романа Шухевича сталась ДТП за участю мікроавтобуса Nissan і Skoda Octavia.

У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю

За словами водія Skoda, він їхав проспектом Шухевича в бік правого берега. У цей момент із автозаправки виїхав мікроавтобус.

Чоловік повідомив, що Nissan намагався проскочити кілька смуг проспекту, щоб заїхати на розворот. Однак уникнути зіткнення не вдалося.

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У Києві на Троєщині зіткнулися легковик і мікроавтобус з сім’єю / 3 фотографии

Від удару мікроавтобус, у якому перебувала сім’я з Полтави, перекинувся.

У результаті аварії ніхто не постраждав. Лікарі оглянули пасажирів, але допомога медиків не знадобилася.

Раніше Факти ICTV писали про моторошну ДТП на столичному шосе.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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