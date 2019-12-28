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На Донеччині 6-річна дівчинка померла після візиту до стоматолога

Дівчинку доставили в реанімацію з гострою серцевою недостатністю й анафілактичним шоком, але медики не змогли її врятувати.

На Донеччині 6-річна дівчинка померла після візиту до стоматолога

Правоохоронці Слов’янську з’ясовують обставини смерті 6-річну дитину, яка напередодні відвідала стоматолога.

27 грудня близько 19.00 в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні доставили 6-річну місцеву жительку з гострою серцевою недостатністю й анафілактичною шоковою реакцією.

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– О 23.08, незважаючи на зусилля реаніматологів, дитина померла. За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одному із закладів стоматологічного профілю, – відзначили в прокуратурі Донецької області.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків співробітниками стоматологічної лікарні, що призвело до смерті малолітньої дитини.

Раніше у Закарпатській області 20-річна дівчина померла після візиту до стоматолога.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Dreamstime

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