У третю неділю червня в Україні відзначається День батька. Цього року він припав на 21 червня.

Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання Lida Lee з нагоди свята розповіла про подарунок від тата, що запамʼятався їй на все життя.

Lida Lee про подарунок від батька

Зірка пригадала, як у дитинстві відпочивала в Криму разом із мамою. Тоді вона зловила у морі дивну шипасту рибу.

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– Я тоді була в абсолютному дитячому захваті, хоча, здається, істота була отруйна, – з усмішкою згадує ведуча реаліті Кохання на виживання.

Втім, це не завадило маленькій Ліді зателефонувати татові та похвалитися, що вона сама зловила рибу.

– Коли ми з мамою повернулися з відпустки, він подарував мені вудочку, – поділилася співачка.

Відтоді виїзди всією родиною на природу та риболовля стали для них сімейною традицією.

– Ми з родиною часто їздили відпочивати: смажили м’ясо, проводили час разом і паралельно ходили на риболовлю й зазвичай ловили краснопірок. Це були дуже теплі моменти, – каже Lida Lee.

Lida Lee про підтримку батьків

За словами ведучої, батьки завжди її підтримують та дивляться всі телепроекти з її участю. Батько ще й емоційно коментує випуски Кохання на виживання.

– Буває, тато телефонував після ефіру й говорив: “Ну вона й коза! Я б на його місці..!”. , – сміється Lida Lee. – А інколи батьки не розуміють моїх реакцій на якісь дії учасників. Кажуть: “Чому ти їм не сказала? Як так можна!”. На що відповідаю, що я не вихователь, не можу виховувати людей. Можу лише підсвітити ситуацію або звернути увагу на щось важливе.

До слова, у Lida Lee є підтримка не лише від батьків, а й від коханого. Ведучий, актор та військовий Даніель Салем періодично відвідує знімальний майданчик. Також пара разом дивиться випуски реаліті та обговорює їх.

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