PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Харкові підпалили двері ОДА

Вночі 27 грудня невідомий підпалив вхідні двері Харківської обласної державної адміністрації.

У Харкові підпалили двері ОДА

Поліція затримала 47-річного підозрюваного у підпалі дверей Харківської ОДА.

Це сталося 27 грудня близько 23.20.

Пожежу ліквідували власними силами до приїзду співробітників ДСНС.

Читайте: Горіли цистерни з пальним: у Києві сталася масштабна пожежа

Вогонь пошкодив близько 2 кв. м полотна дверей, ніхто не постраждав.

Порушено справу за ч. 4 ст 296 ККУ – Хуліганство, обставини події встановлюються.

У Харкові підпалили двері ОДА

Нагадаємо, 20 грудня в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку.

Фото: Суспільне: Харків

Джерело: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Суд
Теракт у Харкові: винним дали довічне та звільнили з-під варти
У Києві на Дарниці горить церква
У Києві на Дарниці горить церква
Опалення
Мінус 300 грн – жителям Харкова прийдуть платіжки зі зниженими тарифами
Будівельна афера у Харкові: 600 родин лишилися без обіцяного житла
Будівельна афера у Харкові: 600 родин лишилися без обіцяного житла
Знімав агонію чоловіка, але не допоміг: харків’янину загрожує в’язниця
Знімав агонію чоловіка, але не допоміг: харків’янину загрожує в’язниця
Обвинувачених у теракті в Харкові можуть випустити на волю та віддати Росії
Обвинувачених у теракті в Харкові можуть випустити на волю та віддати Росії
На Харьковщине следователь продавал служебную информацию в РФ
За 16 тис. грн: на Харківщині слідчий продавав службову інформацію в РФ
У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю
У Харкові чоловік з ножем захопив заручницю і поранив копа
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка