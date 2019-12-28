У Харкові підпалили двері ОДА

Вночі 27 грудня невідомий підпалив вхідні двері Харківської обласної державної адміністрації.
Поліція затримала 47-річного підозрюваного у підпалі дверей Харківської ОДА.
Це сталося 27 грудня близько 23.20.
Пожежу ліквідували власними силами до приїзду співробітників ДСНС.
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Вогонь пошкодив близько 2 кв. м полотна дверей, ніхто не постраждав.
Порушено справу за ч. 4 ст 296 ККУ – Хуліганство, обставини події встановлюються.
Нагадаємо, 20 грудня в Подільському районі Києва сталася пожежа в квартирі 16-поверхового будинку.
Фото: Суспільне: Харків
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