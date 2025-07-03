Чи потрібно знятим з обліку проходити ВЛК та кого це стосується: пояснення

Поняття знятий з військового обліку та виключений з військового обліку мають різні юридичні наслідки.

Зняття з військового обліку передбачає тимчасове припинення перебування на військовому обліку, тоді як виключення означає повне та остаточне звільнення громадянина від зобов’язань перед армією.

Знятий з військового обліку означає, що військовозобов’язаний чоловік має оновлювати облікові дані, повідомляти про зміну адреси проживання тощо. Крім того, після зняття він зобов’язаний стати на облік у новому територіальному центрі комплектування або у консульській установі, якщо перебуває за кордоном.

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Чи потрібно знятим з обліку проходити ВЛК і що робити, якщо чоловік виключений з військового обліку — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке знятий з військового обліку

Правила ведення військового обліку чітко регламентують перелік причин, за яких військовозобов’язані можуть бути зняті з обліку.

Серед основних підстав можна виділити:

Зарахування до Збройних сил України;

Зміна місця проживання. Якщо людина переїжджає в інший регіон, на який не поширюється дія ТЦК, де вона перебуває на обліку, вона має бути знята з військового обліку за попереднім місцем проживання. Протягом семи днів після переїзду військовозобов’язаний зобов’язаний стати на облік у новому ТЦК та СП.

Вступ до військових навчальних закладів. Люди, які зараховані до закладів фахової передвищої або вищої військової освіти, підлягають взяттю на облік у відповідних навчальних установах. Відтак, під час навчання вони не стоять на обліку у ТЦК та СП за місцем проживання.

Інші випадки, коли зняття з обліку здійснюється на підставі окремих рішень, ухвалених Міністерством оборони або Службою безпеки України.

Після зняття з військового обліку військовозобов’язаний чоловік повинен стати на військовий облік в іншому ТЦК та СП або ж в іншому органі, де буде перебувати на військовому обліку.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо знято з військового обліку

Зняття з військового обліку — це тимчасовий захід, який стосується конкретних життєвих ситуацій людини.

Після завершення цих обставин особа, яка підлягає військовій службі, зобов’язана знову стати на військовий облік й, за необхідності, пройти лікарську комісію.

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) необхідне для:

призовників;

військовозобов’язаних, резервістів під час мобілізації або зміни статусу, контрактників;

осіб 25-60 років, що раніше були обмежено придатні, до червня 2025 року.

— Якщо зняття з військового обліку відбулося через одну з перерахованих причин, тоді варто звернутися до ТЦК для оформлення направлення. Якщо ні, то проходити ВЛК не обов’язково, — кажуть юристи.

Нагадуємо, що відповідно до пункту 2 розділу II прикінцеві та перехідні положення закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби мали пройти повторний медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби.

Юристи підкреслили, що такі громадяни мали до 5 червня 2025 року самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста з метою отримання направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо виключено з військового обліку

Виключити з військового обліку можуть у разі:

Визнання непридатним до військової служби за висновком ВЛК. Основна умова – це офіційне підтвердження непридатності. Важливо, щоб такий висновок був переданий на затвердження до відповідної регіональної військово-лікарської комісії.

Досягнення граничного віку перебування у запасі. Для більшості випадків цей поріг становить 60 років.

Втрата громадянства України. Особи, які більше не є громадянами України, також виключаються з військового обліку.

Особи, які померли або визнані судом безвісти зниклими чи померлими також знімаються з військового обліку.

У такому разі військовий квиток або тимчасове посвідчення не вилучаються. В них заносяться відповідні позначки про виключення з військового обліку шляхом проставлення штампа.

Юристи БПД зазначили, що у 2025 році проходити ВЛК не потрібно, якщо людину було виключено з військового обліку. Оскільки цей статус означає остаточне припинення статусу військовозобов’язаного.

— Якщо людина виключена з військового обліку, тоді вона не підлягає медичному огляду, мобілізації чи будь-яким іншим військово-обліковим заходам, отже, направлення на ВЛК не передбачено, — кажуть юристи.

Проте, якщо військовозобов’язана особа тільки подала заяву на виключення, тоді її можуть направити на медкомісію для підтвердження причин виключення (наприклад, інвалідність, непридатність тощо).

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