СБУ закрила майже 300 нелегальних АЗС, які не виплатили близько 10 млрд грн податків, а також складали підвищену небезпеку для навколишніх.

Співробітники СБУ припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах країни.

Заправки працювали з порушенням вимог чинного законодавства, їх діяльність становила небезпеку для навоклишніх.

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Крім того, заправки лише за два роки не виплатили державі близько 10 млрд грн податків.

Зараз фахівці почали демонтаж незаконних конструкцій. Триває досудове слідство.



























В Україні закрили майже 300 нелегальних АЗС / 7 фотографий

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