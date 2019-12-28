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Факти / Надзвичайні події

В Україні закрили майже 300 нелегальних АЗС

СБУ закрила майже 300 нелегальних АЗС, які не виплатили близько 10 млрд грн податків, а також складали підвищену небезпеку для навколишніх.

В Україні закрили майже 300 нелегальних АЗС

Співробітники СБУ припинили діяльність майже 300 нелегальних автомобільних заправних комплексів у всіх регіонах країни.

Заправки працювали з порушенням вимог чинного законодавства, їх діяльність становила небезпеку для навоклишніх.

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Крім того, заправки лише за два роки не виплатили державі близько 10 млрд грн податків.

Зараз фахівці почали демонтаж незаконних конструкцій. Триває досудове слідство.

В Україні закрили майже 300 нелегальних АЗС / 7 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі утилізували майже чотири тонни наркотиків, що були вилучені Службою безпеки України у межах протидії обігу наркотичних засобів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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