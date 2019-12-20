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Факти / Україна

СБУ закрила 43 підпільних казино та гральних закладів

Співробітники Служби безпеки України заблокували роботу 43 підпільних казино та гральних закладів у шести регіонах країни.

СБУ закрила 43 підпільних казино та гральних закладів

СБУ заблокувала роботу підпільних казино та гральних закладів в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі.

Працівники вилучили 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 млн грн готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

Оперативникам вдалося встановити, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які “кришують” правоохоронці. Всього було 57 обшуків за адресами розташування закладів.

Крім того, у ніч із 19 на 20 грудня поліцейські припинили діяльність 152 нелегальних гральних закладів на території України.

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СБУ закрила 43 підпільних казино та гральних закладів / 4 фотографии

 

Правоохоронці розпочали низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 – зайняття гральним бізнесом та ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що поліція закриє усі гральні заклади до 16.00 20 грудня.

Джерела: СБУ, Нацполіція

Фото: СБУ

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