Ми змусимо відповідати: Помпео закликав Іран не погрожувати США

США змусять Іран відповідати за погрози у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані.

Держсекретар США Майк Помпео закликав Іран не вдаватися до погроз у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані.

Помпео заявив, що Вашингтон не повідомлятиме про свої дії.

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– Ми притягатимемо до відповідальності підконтрольні Ірану сили. Ви бачили удари, які Міністерство оборони США завдало в Сирії та Іраку безпосередньо у відповідь на події 27 грудня, коли на іракській базі був убитий американський контрактник, — заявив він.

За його словами, США продовжуватимуть реагувати на агресивні дії з боку Тегерана.

– Ми продовжуватимемо реагувати. Ми змусимо Іран відповідати, – заявив він.

Нагадаємо, 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі, командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

Джерело: Держдеп