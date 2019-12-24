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У Канаді протягом семи годин сталося п’ять землетрусів

В Канаді пролунало п’ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0.

У Канаді протягом семи годин сталося п’ять землетрусів

Протягом семи годин поблизу острова Ванкувер, що на західному узбережжі канадської провінції Британська Колумбія, сталося п’ять землетрусів різної сили.

Землетруси сталися за 100 км від міста Порт Гарді. Перше – було близько 8 ранку силою 5,1 бала. До 12 гриміло ще двічі (магнітудою 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами в 6,0 і 4,8.

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За останньою інформацією, постраждалих в результаті стихійного лиха немає.

Центр землетрусів Канади не видавав попереджень про загрозу цунамі.

Острів Ванкувер, поблизу якого були зареєстровані підземні поштовхи, перебуває у сейсмічно активній зоні, але останній смертельний землетрус відбувся тут понад 70 років тому назад.

Нагадаємо, п’ятеро людей постраждали у результаті землетрусу в Китаї.

Джерело: CBC

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