Одна з версій України про катастрофу літака МАУ в Ірані свідчить про те, що його збили з ЗРК Тор.
Факти ICTV розповідають, що це за комплекс і як він потрапив до Ірану.
Хто розробляє ЗРК Тор
Зенітний ракетний комплекс Тор розробили в Радянському Союзі і почали його виробництво в 1983 році. Після розпаду СРСР його виробництвом займається російський концерн Алмаз-Антей.
ЗРК Тор призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.
Його переважно використовують для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об’єктів, а також сухопутних військ від загрози з повітря.
Робота системи можлива як у повністю автоматичному режимі, так і з використанням операторів.
Характеристики ЗРК Тор
Різні модифікації ЗРК Тор здатні вміщати в себе від трьох до чотирьох членів екіпажу. Його маса становить 32 тонни.
Зенітний ракетний комплекс може вражати повітряні цілі на відстані 1-12 км. Він використовує зенітні керовані ракети 9М330.
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На шосе ЗРК Тор здатний рухатися зі швидкістю 65 км/год, а запас його ходу становить близько 500 км. У бойове положення комплекс можна перевести за три хвилини.
Він вражає літаки з ймовірністю 30-77%, вертольоти – 50-88% і безпілотні літальні апарати – 85-95%.
У комплект зенітного ракетного комплексу входить:
- бойова машина 9А330;
- станція виявлення цілей;
- станція наведення;
- зенітні керовані ракети 9М330.
За час існування ЗРК Тор отримав кілька модифікацій, які призначені для різних цілей.
Існують наступні модифікації ракетного комплексу:
- 9К331 Тор-М1;
- ЗК95 Кинджал;
- HQ-17;
- 9К332 Тор-М2.
Звідки ЗРК Тор в Ірані і де ще є на озброєнні
Іран має в своєму розпорядженні велику різноманітність зенітних ракетних комплексів на озброєнні. Частина озброєння країна закуповує у Росії, і серед нього є ЗРК Тор.
Він залишається одним з найважливіших ЗРК на озброєнні Ірану, який використовують для прикриття найважливіших об’єктів.
Відомо, що ЗРК Тор також знаходиться на озброєнні:
- Росії (близько 120 комплексів);
- Білорусі (17 одиниць);
- Вірменії;
- Азербайджану (8 одиниць);
- Греції (25 комплексів);
- Венесуели (12 комплексів);
- Китаю (24 комплексу);
- Кіпру (6 комплексів);
- Єгипту (10 комплексів).
Зазначені ЗРК вже фігурували в одній з надзвичайних подій. Вона сталася 17 серпня 2010 року.
Тоді іранські ППО збили винищувач власних ВПС, оскільки він нібито увійшов в 20-кілометрову заборонену зону навколо АЕС.
До слова, зараз Україна вивчає чотири версії катастрофи літака МАУ в Ірані.