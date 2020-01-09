Одна з версій України про катастрофу літака МАУ в Ірані свідчить про те, що його збили з ЗРК Тор.

Факти ICTV розповідають, що це за комплекс і як він потрапив до Ірану.

Хто розробляє ЗРК Тор

Зенітний ракетний комплекс Тор розробили в Радянському Союзі і почали його виробництво в 1983 році. Після розпаду СРСР його виробництвом займається російський концерн Алмаз-Антей.

ЗРК Тор призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

Його переважно використовують для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об’єктів, а також сухопутних військ від загрози з повітря.

Робота системи можлива як у повністю автоматичному режимі, так і з використанням операторів.

Характеристики ЗРК Тор

Різні модифікації ЗРК Тор здатні вміщати в себе від трьох до чотирьох членів екіпажу. Його маса становить 32 тонни.

Зенітний ракетний комплекс може вражати повітряні цілі на відстані 1-12 км. Він використовує зенітні керовані ракети 9М330.

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На шосе ЗРК Тор здатний рухатися зі швидкістю 65 км/год, а запас його ходу становить близько 500 км. У бойове положення комплекс можна перевести за три хвилини.

Він вражає літаки з ймовірністю 30-77%, вертольоти – 50-88% і безпілотні літальні апарати – 85-95%.

У комплект зенітного ракетного комплексу входить:

бойова машина 9А330;

станція виявлення цілей;

станція наведення;

зенітні керовані ракети 9М330.

За час існування ЗРК Тор отримав кілька модифікацій, які призначені для різних цілей.

Існують наступні модифікації ракетного комплексу:

9К331 Тор-М1;

ЗК95 Кинджал;

HQ-17;

9К332 Тор-М2.

Звідки ЗРК Тор в Ірані і де ще є на озброєнні

Іран має в своєму розпорядженні велику різноманітність зенітних ракетних комплексів на озброєнні. Частина озброєння країна закуповує у Росії, і серед нього є ЗРК Тор.

Він залишається одним з найважливіших ЗРК на озброєнні Ірану, який використовують для прикриття найважливіших об’єктів.

Відомо, що ЗРК Тор також знаходиться на озброєнні:

Росії (близько 120 комплексів);

Білорусі (17 одиниць);

Вірменії;

Азербайджану (8 одиниць);

Греції (25 комплексів);

Венесуели (12 комплексів);

Китаю (24 комплексу);

Кіпру (6 комплексів);

Єгипту (10 комплексів).

Зазначені ЗРК вже фігурували в одній з надзвичайних подій. Вона сталася 17 серпня 2010 року.

Тоді іранські ППО збили винищувач власних ВПС, оскільки він нібито увійшов в 20-кілометрову заборонену зону навколо АЕС.

До слова, зараз Україна вивчає чотири версії катастрофи літака МАУ в Ірані.