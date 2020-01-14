Дав здачу з 1 000 грн монетами: у Рівному побилися водій маршрутки та пасажир

У Рівному на зупинці громадського транспорту сталася бійка між літнім водієм маршрутки та пасажиром.
Як виявилося, конфлікт спровокований тим, що пасажира не влаштувала здача монетками з купюри в 1 000 грн.
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Користувачі мережі діляться історія про те, що у такий спосіб місцеві жителі сподіваються на безкоштовний проїзд. Справа у тому, що водії часто відмовляли в здачі, коли їм давали велику купюру. Однак цього разу такий “фокус”, найімовірніше, не пройшов.
Раніше Факти ICTV писали, що на Печерську у Києві бійка між двома компаніями молодиків завершилася стріляниною – поранено двох людей
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