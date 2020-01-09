Колишній гравець київського Динамо і збірної України Тарас Михалик став ініціатором бійки на Різдвяному турнірі з футзалу в Луцьку.

Колишній хавбек київського Динамо та збірної України Тарас Михалик, який нині виступає за Волинь, став ініціатором бійки на Різдвяному турнірі з футзалу у Луцьку.

У півфінальному матчі проти Ікви з Млинова, 36-річний футболіст накинувся на суперника після ряду грубих епізодів. За підсумками інциденту на паркеті Михалика вилучили з майданчика.

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Попри вилучення Михалика, Прип’ять, за яку грав на турнірі Михалик, перемогла з рахунком 3:1, а в фіналі (без дискваліфікованого Михалика) обіграла Духче і стала переможцем турніру.

Всього на турнірі змагалися 20 команд. Окрім Михалика, в ньому взяли участь Артем Федецький, В’ячеслав Шарпар та Олег Герасимюк.

Цікаво, що команда Михалика грала у формі московського Локомотива, за який раніше виступав Тарас з 2013 по 2019 рік.

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