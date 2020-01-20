У Львові зіткнулися два легковика: постраждали троє дорослих і дитина

На вулиці Городоцькій у Львові вночі 19 січня, близько 23.15, сталася ДТП з постраждалими.

За даними місцевої поліції, зіткнулися автомобілі Daewoo Lanos, яким керував 24-річний водій, і Renault Laguna, за кермом якого перебував 29-річний чоловік. Обидва – жителі обласного центру.

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Внаслідок зіткнення постраждали водії, 31-річна жінка та семирічна дівчинка. Про тяжкість травм не повідомляється.

Патрульна поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Закарпатті в ДТП на трасі Мукачево – Рогатин – Львів постраждали дев’ять осіб, серед двоє дітей віком 5 і 9 років, а також неповнолітня дівчинка.