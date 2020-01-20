У хостелі в РФ п’ятеро людей загинули через прорив труби з окропом

У хостелі Карамель в Пермі (РФ) прорвало трубу опалення. В результаті п’ятеро людей загинули, ще троє отримали опіки і були госпіталізовані. Одна жінка перебуває у важкому стані.

Хостел знаходився в підвалі одного з житлових будинків, тому в номерах немає вікон. Це могло ускладнити евакуацію.

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Рятувальники вже перевірили всі кімнати і продовжують відкачувати воду.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про надання послуг таким, що не відповідає вимогам безпеки. Прокуратура почала перевірку.

ЗМІ повідомляють, що подібна аварія в цьому ж номері хостелу сталася у вересні 2019 року. Тоді ніхто не постраждав, тому що номер був порожній.

Нагадаємо, 17 серпня сталася пожежа в готелі Токіо Стар в Одесі. В результаті загинули вісім людей, ще десять постраждали.

Джерело: МНС