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Факти / Україна

На Рівненщині у ДТП зіткнулися сім авто – постраждали люди

17 січня в Рівненській області поблизу села Олександрія зіткнулися сім автомобілів. В результаті масового ДТП двоє людей постраждали, серед яких жінка. Її затиснуло в авто.

За попередніми даними, зіткнення сталося через сильний туман.

Читайте: Тіло дівчини знайшли за сотню метрів: на Київщині підлітки потрапили у ДТП

Зараз з’ясовуються всі деталі події. Рух на ділянці події ускладнено, дорожнє покриття слизьке.

ДТП на Ривненщине

Раніше Факти ICTV писали, що у Польщі в ДТП загинули брати з Рівненщини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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