В Одесі 2-річний хлопчик проковтнув капсулу з пральним гелем

В Одесі 2-річний хлопчик проковтнув капсулу з гелем для прання і потрапив в реанімацію.

28-річна мати займалася домашніми справами, поки її двоє маленьких синів гралися. Старший знайшов капсулу з пральною рідиною, а молодший вирішив спробувати її на смак.

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Дитину госпіталізували у важкому стані. Кілька днів хлопчик провів у реанімаційному відділенні. Зараз його стан покращився.

З матір’ю хлопчика поліцейські провели профілактичну бесіду.

За невиконання обов’язків щодо виховання дітей на жінку склали протокол за ч. 1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 1 січня у Чернігові медики зафіксували три випадки захворювання на ботулізм. Хворі потрапили до реанімаційного відділення Чернігівської міської лікарні №2.