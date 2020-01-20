В Одесі 2-річний хлопчик проковтнув капсулу з пральним гелем

В Одесі 2-річний хлопчик проковтнув капсулу з гелем для прання і потрапив в реанімацію.
28-річна мати займалася домашніми справами, поки її двоє маленьких синів гралися. Старший знайшов капсулу з пральною рідиною, а молодший вирішив спробувати її на смак.
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Дитину госпіталізували у важкому стані. Кілька днів хлопчик провів у реанімаційному відділенні. Зараз його стан покращився.
З матір’ю хлопчика поліцейські провели профілактичну бесіду.
За невиконання обов’язків щодо виховання дітей на жінку склали протокол за ч. 1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, 1 січня у Чернігові медики зафіксували три випадки захворювання на ботулізм. Хворі потрапили до реанімаційного відділення Чернігівської міської лікарні №2.