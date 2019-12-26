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У Франції десятки людей отруїлися на різдвяній службі

На півночі Франції в місті Карлепоне не менше 21 людини звернулися до лікарні після того, як відчули себе зле під час різдвяної служби.

У Франції десятки людей отруїлися на різдвяній службі

Рятувальників викликали до церкви прямо під час богослужіння, коли відразу кілька прихожан поскаржилися на сильний головний біль.

З будівлі храму евакуювали близько 150 людей.

Двоє постраждалих перебували у важкому стані. Ще 19 осіб госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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За попередніми даними, причиною отруєння став чадний газ.

Як саме газ опинився у церковних приміщеннях, зараз встановлює прокуратура.

До слова, настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шові заявив, що реставраційні роботи після пожежі можуть почати тільки у 2021 році.

Джерело: AFP

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