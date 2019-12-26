У Франції десятки людей отруїлися на різдвяній службі

На півночі Франції в місті Карлепоне не менше 21 людини звернулися до лікарні після того, як відчули себе зле під час різдвяної служби.

Рятувальників викликали до церкви прямо під час богослужіння, коли відразу кілька прихожан поскаржилися на сильний головний біль.

З будівлі храму евакуювали близько 150 людей.

Двоє постраждалих перебували у важкому стані. Ще 19 осіб госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

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За попередніми даними, причиною отруєння став чадний газ.

Як саме газ опинився у церковних приміщеннях, зараз встановлює прокуратура.

До слова, настоятель собору Паризької Богоматері Патрік Шові заявив, що реставраційні роботи після пожежі можуть почати тільки у 2021 році.