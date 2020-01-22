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Факти / Надзвичайні події

Вибух у квартирі в Дніпрі: постраждали двоє людей

Двоє людей постраждали попередньо в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою в одній із квартир у Дніпрі.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Софії Ковалевської до поліції надійшло 21 січня о 19.25.

Унаслідок вибуху травми отримали 18-річна дівчина і 32-річний чоловік.

Вибух у квартирі в Дніпрі: постраждали двоє людей / 3 фотографии

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

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Обставини події встановлюються.

Раніше Факти ICTV писали, що граната вибухнула у київському гуртожитку.

Джерело: Нацполіція

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