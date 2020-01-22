Двоє людей постраждали попередньо в результаті вибуху саморобного вибухового пристрою в одній із квартир у Дніпрі.
Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Софії Ковалевської до поліції надійшло 21 січня о 19.25.
Унаслідок вибуху травми отримали 18-річна дівчина і 32-річний чоловік.
Вибух у квартирі в Дніпрі: постраждали двоє людей / 3 фотографии
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).
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Обставини події встановлюються.
Раніше Факти ICTV писали, що граната вибухнула у київському гуртожитку.
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