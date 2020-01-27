Співробітники однієї з військових частин створили угруповання, яке займалося розкраданням товарів військового призначення.

Зловмисники організували махінацію з викрадення запчастин і комплектуючих до бронетехніки з військових частин регіону і підприємств оборонно-промислового комплексу.

Наступним кроком, за планом злочинців, мало стати переправлення запчастин через державний кордон України.

Завдяки 11 обшукам у Львові та області контррозвідники Служби безпеки України виявили значну кількість військових товарів, в яких були пошкоджені серійні номери.























У Львові з військових частин крали обладнання до бронетехніки – СБУ / 6 фотографий

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У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.410 Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, суд наклав арешт на банківські рахунки Київметробуду в зв’язку із розслідуванням справи про розкрадання під час будівництва метро на Виноградар.