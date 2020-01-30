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Факты / Надзвичайні події

Присвоили элитные земли: чиновники в Конча-Заспе обворовали страну 1 млрд грн

Руководство районного отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевской области незаконно завладело государственными землями природно-заповедного фонда в Конча-Заспе, которые оцениваются почти в 1 млрд грн.

Речь идет о 23 земельных участка общей площадью 42 га.

Участки чиновники переоформляли на физических лиц.

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Печерским районным судом в города Киеве наложены аресты на 23 земельных участка, что не дало злоумышленникам их перепродать.

Ранее Факты ICTV писали, что детективы НАБУ под руководством САП и ГПСУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрию Сенниченко.

Источник: СБУ

Фото: Dreamstime

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