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Факти / Надзвичайні події

Заліз на вагон, щоб зробити селфі: у Львові юнака вбило струмом

У Львові на залізничній станції Підзамче від ураження струмом загинув 18-річний хлопець.

Інцидент також прокоментували правоохоронні органи.

– 29 січня близько 22.00 до поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що на залізничних коліях по вулиці Опришківській у Львові загинув молодий хлопець, – зазначили у поліції.

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Правоохоронці встановили, що разом із своїм братом та товаришем, хлопець прогулювався залізничними коліями та вирішив зробити селфі на вагон-цистерні. Він виліз на вагон та був уражений електричним струмом. Від отриманих травм хлопець помер на місці події.

Наразі відкрито кримінальне провадження, а обставини події з’ясовуються.

Раніше український заробітчанин загинув у Польщі від удару струмом.

Фото: Укрзалізниця

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