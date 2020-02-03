PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одесі у квартирі п’ятиповерхівки згоріли троє людей

У Суворовському районі Одеси 3 лютого о 4.23 виникла пожежа у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місці події рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Займання вдалося ліквідувати о 4.52 на площі 15 квадратних метрів.

Читайте: Пожежа в Одесі – повний список жертв

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у грудні 2019 року внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 осіб.

28 січня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблим під час пожежі в одеському коледжі викладачеві вищої математики Ганні Бортюк та командирові відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області Сергію Шатохіну.

Ганна Бортюк рятувала студентів, коли втретє поверталася – жінка загинула. Сергій Шатохін під час пожежі впав з пожежної драбини. Від отриманих травм він загинув.

Джерело: ДСНС

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка