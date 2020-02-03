У Суворовському районі Одеси 3 лютого о 4.23 виникла пожежа у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку.

На місці події рятувальники виявили тіла трьох загиблих.

Займання вдалося ліквідувати о 4.52 на площі 15 квадратних метрів.

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Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у грудні 2019 року внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинули 16 осіб.

28 січня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблим під час пожежі в одеському коледжі викладачеві вищої математики Ганні Бортюк та командирові відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області Сергію Шатохіну.

Ганна Бортюк рятувала студентів, коли втретє поверталася – жінка загинула. Сергій Шатохін під час пожежі впав з пожежної драбини. Від отриманих травм він загинув.