В Італії швидкісний потяг Frecciarossa зійшов з рейок – є жертви

6 лютого в Італії швидкісний потяг Frecciarossa зійшов з рейок на ділянці між Міланом і Болоньєю.

Одна людина загинула, ще 30 отримали поранення.

– Швидкісний потяг Червона стріла (Frecciarossa), який відбув з Мілану, зійшов з рейок сьогодні вранці о 5.35 поблизу Лоді, – йдеться в повідомленні.

Причини аварії з’ясовуються. На місці пожії перебувають десятки машин швидкої допомоги і рятувальників.

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Потяги серії Frecciarossa можуть розвивати швидкість до 300 км/год.

Нагадаємо, 5 лютого в аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу. Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.

Джерело: Corriere della Sera