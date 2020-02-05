У Стамбулі літак з пасажирами викотився за злітну смугу і врізався в огорожу

В аеропорту імені Сабіхі Гекчен в Стамбулі пасажирський літак авіакомпанії Pegasus викотився за межі злітно-посадкової смуги і врізався в огорожу.
Після зіткнення з парканом літак загорівся і розвалився.
На роликах, що з’явилися в мережі видно, що у літака повністю відсутня передня частина.
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Всі пасажири були евакуйовані.
Нагадаємо, 22 листопада у міжнародному аеропорту Одеса Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку після того, як у літака відпало колесо.
За попередніми висновками фахівців, причиною інциденту став сильний боковий вітер (до 17 м/с).
Джерело: CNN Turk
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