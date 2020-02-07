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Факти / Надзвичайні події

Стрілянину в Мукачеві кваліфікували як замах на подвійне вбивство

Стрілянину в Мукачеві кваліфікували як замах на умисне вбивство двох осіб і незаконне поводження зі зброєю.

Зараз на місці події працюють оперативники Мукачівського відділу поліції. Процесуальні дії відбуваються під керівництвом  місцевої прокуратури.

– Зараз проводяться першочергові слідчі дії, триває огляд місця події.

Попередня правова кваліфікація – замах на умисне вбивство двох осіб та незаконне поводження зі зброєю, – повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

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Стрілянина відбулась в Мукачево сьогодні близько 10 ранку на вул. Сєченова. Водії двох авто почали стріляли один в одного, після чого позашляховики роз’їхались у невідомому напрямку.

У наслідку цього травмовано двох осіб. Їх терміново було доставлено до лікарні.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про те, що у зв’язку із перестрілкою мер Мукачево Андрій Балога скликав позачергове засідання міськради.

Фото: Mukachevo.net

Джерело: Прокуратура Закарпатської області

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