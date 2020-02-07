Стрельбу в Мукачеве квалифицировали как покушение на умышленное убийство двух лиц и незаконное обращение с оружием.
Сейчас на месте происшествия работают оперативники Мукачевского отдела полиции. Процессуальные действия происходят под руководством местной прокуратуры.
– Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, продолжается осмотр места происшествия.
Предварительная правовая квалификация – покушение на умышленное убийство двух лиц и незаконное обращение с оружием, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
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Стрельба произошла в Мукачеве около 10 утра на ул. Сеченова. Водители двух авто начали стреляли друг в друга, после чего внедорожники разъехались в неизвестном направлении.
В следствии этого травмированы два человека. Их срочно доставили в больницу.
Недавно Факты ICTV сообщали о том, что в связи с перестрелкой мэр Мукачево Андрей Балога созвал внеочередное заседание горсовета.
Источник: Прокуратура Закарпатськой области
Фото: Mukachevo.net