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Факти / Україна

Стрілянина у Мукачеві: Балога терміново скликає міськраду

Мукачівська міська рада збереться на позачергове засідання для розгляду питання щодо криміногенної ситуації в місті та діяльності правоохоронних органів.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Андрій Балога.

Сесія міськради розпочнеться о 14.30.

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Нагадаємо, стрілянина в Мукачеві сталася вранці 7 лютого в районі вулиці Сєченова.

Очевидці повідомили в поліцію, що чули постріли та бачили,  як водії двох транспортних засобів  стріляли у бік одне одного, після чого два позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

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