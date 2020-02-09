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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі горів гуртожиток – постраждали п’ятеро людей

У Дніпрі близько 16.30 на Слобожанському проспекті загорілася кімната на шостому поверсі гуртожитку “Пентагон”.

Площа пожежі склала 12 кв. метрів. Рятувальники евакуювали з будівлі 30 осіб.

П’ятьох мешканців госпіталізували з опіками і отруєнням чадним газом.

Причини пожежі з’ясовуються.

Читайте: Масштабна пожежа в Києві – горів двоповерховий магазин

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У Дніпрі горів гуртожиток – постраждали п’ятеро людей / 5 фотографий

Нещодавно в Одесі внаслідок пожежі, яка виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку,  загинули троє людей.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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