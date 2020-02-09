У Дніпрі близько 16.30 на Слобожанському проспекті загорілася кімната на шостому поверсі гуртожитку “Пентагон”.
Площа пожежі склала 12 кв. метрів. Рятувальники евакуювали з будівлі 30 осіб.
П’ятьох мешканців госпіталізували з опіками і отруєнням чадним газом.
Причини пожежі з’ясовуються.
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У Дніпрі горів гуртожиток – постраждали п’ятеро людей / 5 фотографий
Нещодавно в Одесі внаслідок пожежі, яка виникла у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку, загинули троє людей.
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