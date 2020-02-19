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Факти / Надзвичайні події

Не хотів повертати гроші: у Кривому Розі 78-річний чоловік розчленував жінку

У Кривому Розі поліція затримала 78-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 76-річної місцевої жительки.

Чоловік убив жінку через небажання віддавати їй заборговані гроші. Він вдарив жертву молотком по голові, а після розчленував тіло на частини і кинув у водойму.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний дає свідчення.

Читайте: У Дніпрі водій авто збив трьох пішоходів, тікаючи від поліції – є загиблий

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 18 лютого водолази знайшли пакет з трупом жінки. У тіла була відсутня голова і кінцівки.

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