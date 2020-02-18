Без голови та кінцівок: у Кривому Розі виявили тіло жінки в пакеті

У Кривому Розі перехожий виявив у водоймі пакет з тілом мертвої жінки. Однак там були відсутні голова та кінцівки.
У коментарі Фактам ICTV, прес-секретар ГУ НП у Дніпропетровській області Анна Старчевська підтвердила факт події та додала, що подробиці будуть згодом.
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Тіло знайшли на ставку неподалік від автовокзалу Термінал.
На місці працює опергрупа, встановлюються версії злочину.
Раніше Факти ICTV писали, що у селі Мусіївка на Дніпропетровщині 63-річна жінка підпалила будинок, у якому перебували її дорослий син і брат, а сама повісилась.
Вибратися мешканцям будинку з вогню не вдалося, бо обоє чоловіків мали інвалідність.
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