Без голови та кінцівок: у Кривому Розі виявили тіло жінки в пакеті

У Кривому Розі перехожий виявив у водоймі пакет з тілом мертвої жінки. Однак там були відсутні голова та кінцівки.

У коментарі Фактам ICTV, прес-секретар ГУ НП у Дніпропетровській області Анна Старчевська підтвердила факт події та додала, що подробиці будуть згодом.

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Тіло знайшли на ставку неподалік від автовокзалу Термінал.

На місці працює опергрупа, встановлюються версії злочину.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Мусіївка на Дніпропетровщині 63-річна жінка підпалила будинок, у якому перебували її дорослий син і брат, а сама повісилась.

Вибратися мешканцям будинку з вогню не вдалося, бо обоє чоловіків мали інвалідність.