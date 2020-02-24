В Одеський області поруч із селищем Маяки розгорілася масштабна пожежа. Уздовж траси Одеса-Рені горять дністровські плавні.
Очерет горить на великій території.
За словами очевидців, полум’я видно за кілька кілометрів від місця пожежі.
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Крім того, в коментарях під відео місцеві жителі пишуть, що це міг бути і підпалив.
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В Одеській області горять плавні – відео масштабної пожежі / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що 22 січня сталася пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку в Біляївському районі Одеської області.
Фото: trassae95
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