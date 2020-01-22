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Факти / Надзвичайні події

Велика пожежа під Одесою: горить очерет у нацпарку

Увечері 22 січня почалася пожежа на території Нижньодністровського національного природного парку в Біляївському районі Одеської області.

Горить очерет та сміття, спостерігаються окремі осередки. Зарево від пожежі видно за кілька кілометрів.

Читайте: У ТРЦ Форум Львів сталася пожежа

Однак пожежники на місці не працюють, тому що у них немає техніки для гасіння пожеж у плавнях.

Їх головне завдання – не допустити поширення вогню на житлові будинки.

Велика пожежа під Одесою

Нагадаємо, 22 січня у передмісті Івано-Франківська сталася масштабна пожежа – горять гектари сухої трави біля аеропорту.

Джерело: Думская

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