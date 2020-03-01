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Факти / Надзвичайні події

У Києві під час руху спалахнув автобус

Зранку 1 березня у Києві на Солом’янській площі сталася пожежа в автобусі.

За інформацією ЗМІ, пожежа почалася під час руху маршрутного транспорту. У результаті загоряння автобус майже повністю згорів.

На відео можна побачити, що лише нижня частина автобусу залишилася майже неушкодженою.

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Пожежу в автобусі вдалося загасити зусиллями співробітників ДСНС.

Наразі невідомо, чи знаходилися пасажири в маршрутному транспорті під час загоряння.

Інформації про постраждалих у результаті пожежі немає. Встановлюються всі обставини події.

Факти ICTV також писали про те, що 27 лютого в Дніпровському районі Києва згорів двоповерховий будинок та два автомобілі.

Відео: Киев Оперативный

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