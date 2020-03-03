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Факти / Надзвичайні події

Довго не виходив на зв’язок: у квартирі на Березняках знайшли тіло чоловіка

У Києві за адресою вулиця Амвросія Бучми, 6в мешканці будинку відчували неприємний запах, який виходив з квартири на шостому поверсі. Також вони стверджували, що тривалий час не бачили чоловіка, який там проживає.

2 березня близько 21.30 в поліцію звернулася родичка господаря квартири.

Коли приїхали поліцейські, то під дверима відчувався їдкий запах, який був схожий на трупний.

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Це і стало причиною виклику рятувальників, які відчинили двері в квартиру. Коли вони зайшли до будинку, то побачили труп чоловіка, який розкладається. Тіло лежало на ліжку.

Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі не знайшли. Особу чоловіка встановлено. Йому було близько 73 років. На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з’ясовуються.

Раніше у квартирі Кривого Рогу знайшли труп чоловіка, який довгий час не виходив на зв’язок.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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