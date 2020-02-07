Не виходив на зв’язок. У квартирі Кривого Рогу знайшли труп чоловіка

6 лютого жителі будинку у Покровському районі Кривого Рогу звернулися до поліції, оскільки тривалий час не могли зв’язатися з сусідом.

Після відкриття квартири виявилося, що чоловік, який проживав в ній, помер.

Сусіди розповіли, що 58-річний громадянин не виходив з ними на зв’язок з 5 лютого. Жителі турбувалися про його стан і тому вирішили звернутися до поліції і рятувальників.

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Двері в квартиру співробітники спецслужб відкрили за допомогою інструменту. Там і було виявлено тіло чоловіка.

Наразі причину його смерті з’ясовують. За словами сусідів, чоловік хворів на цироз печінки.

До слова, 5 лютого у Києві виявили мертвим 20-річного хлопця з міста Івано-Франківськ, який вважався зниклим безвісти. Поліція шукала його близько трьох днів.

Наразі невідомо, як саме він опинився у Києві.

Джерело: Первый городской

Фото: Первый городской