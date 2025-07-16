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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Однією з мішеней була енергетична інфраструктура: Зеленський про нічний обстріл

обстріл україни - реакція зеленського
Фото: ДСНС

Вночі 16 липня Росія здійснила масовану атаку по території України.

Атака на Україну 16 липня: реакція Зеленського

Як повідомив президент Володимир Зеленський, під основний удар потрапили Вінницька, Дніпропетровська, Харківська та Одеська області.

Однією з цілей російського обстрілу була енергетична інфраструктура.

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Особливо постраждав Кривий Ріг, де наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Очікується, що електропостачання в місті буде повністю відновлено вже сьогодні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено 15 людей, серед яких є дитина. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

Президент подякував рятувальникам, енергетикам та усім службам, які ліквідовують наслідки ворожого удару та допомагають місцевому населенню.

– Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь, – зауважив президент.

Володимир Зеленський також відзначив воїнів Повітряних сил, авіації Сухопутних військ, ВМС, підрозділів ППО, мобільних вогневих груп та РЕБ.

Завдяки злагодженим діям захисників вдалося збити близько 200 безпілотників, ще понад 140 не досягли цілей, додав президент.

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