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Факти / Надзвичайні події

У Чернівцях жінка заплатить штраф через поширення чуток про Covid-19

У Чернівцях поліція склала адмінпротокол щодо 59-річної жінки, яка у спілкуванні зі ЗМІ поширювала неправдиву інформацію про коронавірус Covid-19.

Вона брала активну участь у зібранні мешканців одного з багатоквартирних будинків у Чернівцях.

– Не володіючи достовірними фактами про вказане захворювання, жінка поширила неправдиві дані через засоби масової інформації. Такі дії могли призвести до соціальної напруги, порушення громадського порядку та інших негативних наслідків, – йдеться у повідомленні.

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На неї склали адміністративний протокол за статтею 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – Поширювання неправдивих чуток. Санкція статті передбачає штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Нагадаємо, 3 березня біля під’їзду будинку у Чернівцях, в якому проживає чоловік із коронавірусом, сусіди та мешканці міста влаштували бунт через те, що його дружина досі вдома. Після цього абсолютно здорову жінку забрали в обсервацію.

Фото: promin.cv.ua

Джерело: Нацполіція

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