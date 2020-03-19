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Факти / Україна / Суспільство

До 51 тис. штрафу: як каратимуть за звільнення під час карантину

Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн.

Також їх можуть відправити на виправні роботи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

В разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.

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– Коли людину беруть на роботу то укладають з нею договір, де прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії, – каже начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

У поліції запевнили, що оперативно реагуватимуть на порушення трудового законодавства і притягатимуть порушників до відповідальності.

Нагадаємо, під час карантину поліція контролюватиме пересування людей у громадському транспорті. Тих, хто їздитиме без масок та в переповнених маршрутках, можуть штрафувати.

Джерело: МВС

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