Керівникам, які незаконно звільняють працівників під час карантину, загрожує штраф до 51 тис. грн.

Також їх можуть відправити на виправні роботи, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

В разі незаконного звільнення працівники можуть звертатися на 102 або писати заяву в поліцію.

Читайте: Поліція склала 32 протоколи за порушення правил карантину

– Коли людину беруть на роботу то укладають з нею договір, де прописані певні умови. Роботодавці не можуть їх погіршувати під приводом карантину, інакше їм доведеться відповідати за такі дії, – каже начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

У поліції запевнили, що оперативно реагуватимуть на порушення трудового законодавства і притягатимуть порушників до відповідальності.