Маска з поролону, тести на Covid-19 зі знижкою! Як шахраї наживаються на пандемії

Правоохоронці у Київській області затримали шахрая, який продавав несертифіковані тести на коронавірус.
38-ми річний чоловік виклав оголошення в інтернеті, що за 750 грн реалізує дефіцитний товар.
Згідно з рішенням суду, чоловік заплатить 17,5 тис. грн штрафу.
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Мешканці Закарпаття торгували медичними масками на дорозі. Пропонували їх водіям по 50 грн за штуку.
І собі Христина Величанська замовила коштовну маску за 400 грн в інтернеті, проте, коли вона отримала замовлення, дещо здивувалася. Бо замість шкіряної маски зі спеціальним клапаном, у коробці лежав шматок поролону.
Раніше Факти ICTV писали, що українська влада доручила Інституту молекулярної біології розробити тест-системи для виявлення коронавірусу в лабораторних умовах.
Медики завдання виконали, але керівники змусили співробітників Інституту взяти відпустку за власний рахунок через недофінансування.