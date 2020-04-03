Приватний літак форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі здійснив вимушену посадку в аеропорту Завентем у Брюсселі з невідомої причини о 9:18 ранку за місцевим часом.
Літак вартістю €13 млн прямував на острів Тенеріфе.
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Через півтори години повітряне судно знову злетіло, але повернулося до брюссельського аеропорту, де знову приземлилося о 11:18.
Відомо, що у літака виникли проблеми з шасі. Чи перебував на борту літака футболіст наразі не відомо.
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За інформацією Flight Aware, літак спершу вилетів із аеропорту Сан-Карлос-де-Барілоче в Аргентині та приземлився в аеропорту Гуарарапіс в бразильському Ресіфі. З Бразилії до Тенеріфе літак вилетів у вечері, але наразі залишається у Брюсселі.
Аргентинець придбав літак Gulfstream два роки тому за €13 млн. На хвості літака зазначений ігровий номер Мессі – 10, а на сходах – імена футболіста та членів його сім’ї.
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