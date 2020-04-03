PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Приватний літак Мессі здійснив вимушену посадку через проблеми з шасі

Приватний літак форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі здійснив вимушену посадку в аеропорту Завентем у Брюсселі з невідомої причини о 9:18 ранку за місцевим часом.

Літак вартістю €13 млн прямував на острів Тенеріфе.

Читайте: Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу

Через півтори години повітряне судно знову злетіло, але повернулося до брюссельського аеропорту, де знову приземлилося о 11:18.

Відомо, що у літака виникли проблеми з шасі. Чи перебував на борту літака футболіст наразі не відомо.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Leo Messi (@leomessi)

За інформацією Flight Aware, літак спершу вилетів із аеропорту Сан-Карлос-де-Барілоче в Аргентині та приземлився в аеропорту Гуарарапіс в бразильському Ресіфі. З Бразилії до Тенеріфе літак вилетів у вечері, але наразі залишається у Брюсселі.

Tracking information shows Messi's plane flew from Recife in Brazil to Brussels overnight

After less than 90 minutes in Brussels, it took off one more but was only in the air for 43 minutes

Аргентинець придбав літак Gulfstream два роки тому за €13 млн. На хвості літака зазначений ігровий номер Мессі – 10, а на сходах – імена футболіста та членів його сім’ї.

Нагадаємо, Ліонель Мессі назвав 15 молодих футболістів, які у майбутньому стануть зірками.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка