Приватний літак форварда каталонської Барселони Ліонеля Мессі здійснив вимушену посадку в аеропорту Завентем у Брюсселі з невідомої причини о 9:18 ранку за місцевим часом.

Літак вартістю €13 млн прямував на острів Тенеріфе.

Читайте: Мессі немає у топ-50. Оновлений рейтинг найкращих футболістів світу

Через півтори години повітряне судно знову злетіло, але повернулося до брюссельського аеропорту, де знову приземлилося о 11:18.

Відомо, що у літака виникли проблеми з шасі. Чи перебував на борту літака футболіст наразі не відомо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leo Messi (@leomessi) 24 Сер 2017 р. о 3:53 PDT

За інформацією Flight Aware, літак спершу вилетів із аеропорту Сан-Карлос-де-Барілоче в Аргентині та приземлився в аеропорту Гуарарапіс в бразильському Ресіфі. З Бразилії до Тенеріфе літак вилетів у вечері, але наразі залишається у Брюсселі.

Аргентинець придбав літак Gulfstream два роки тому за €13 млн. На хвості літака зазначений ігровий номер Мессі – 10, а на сходах – імена футболіста та членів його сім’ї.

Нагадаємо, Ліонель Мессі назвав 15 молодих футболістів, які у майбутньому стануть зірками.