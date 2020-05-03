На Полтавщині легковик не розминувся з вантажівкою – загинули дві людини

У Полтавській області в місті Кременчук на вулиці Вадима Пугачова сталося ДТП.
В результаті зіткнення легковика і вантажівки загинули дві людини.
Встановлено, що Chevrolet Epica зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем DAF, після чого загорівся.
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Загинули 57-річний водій легковика та 40-річна жінка.
Раніше Факти ICTV писали, що на Дарницькій площі в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda.
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