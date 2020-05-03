PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині легковик не розминувся з вантажівкою – загинули дві людини

У Полтавській області в місті Кременчук на вулиці Вадима Пугачова сталося ДТП.

В результаті зіткнення легковика і вантажівки загинули дві людини.

Встановлено, що Chevrolet Epica зіткнувся із зустрічним вантажним автомобілем DAF, після чого загорівся.

Читайте: Швидка допомога протаранила мікроавтобус: двоє фельдшерів в лікарні

Загинули 57-річний водій легковика та 40-річна жінка.

Раніше Факти ICTV писали, що на Дарницькій площі в Києві сталася ДТП за участю автомобіля Skoda.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка