У Москві хлопець розстріляв свого коханця і його мати (18+)

У Москві в результаті конфлікту між двома молодими чоловіками, один із них вистрілив у знайомого, його матір і собі в область шиї.

Від отриманих поранень потерпілий 1996 року народження помер на місці, його мати вижила, але їй знадобилася допомога медиків. Стрілка госпіталізували у важкому стані.

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Як пишуть російські ЗМІ, чоловіки, між якими виник конфлікт, були у стосунках. Мати убитого постраждала, коли кинулася захистити сина, але сама потрапила під кулю.

Нагадаємо, у Росії наклав на себе руки відомий місцевий мільярдер Дмитро Босов.

Джерело: Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в місті Москві