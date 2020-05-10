Українці потрапили в ДТП у Росії: є загиблий і постраждалі

Один із українців загинув і ще троє наших громадян отримали травми в ДТП у Вязьмі Смоленської області РФ у суботу.
Про це повідомив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.
Одного з постраждалих із важкими травмами госпіталізовано до реанімаційного відділення місцевої лікарні.
Двоє інших українців отримали травми легкої та середньої тяжкості, їхньому життю нічого не загрожує.
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Посольство України в РФ підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів загиблого і постраждалих українців.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині зіткнулися легковий автомобіль Mazda 3 та вантажівка МАN. Внаслідок аварії загинули двоє людей – 30-річний водій та 18-річна пасажирка Mazda.