Ініціатива Трампа із закупівлі зброї для України: які країни відмовилися

Частина країн НАТО вирішили не брати участь в ініціативі президента США Дональда Трампа з закупки американської зброї для України.

Про це повідомляють Politico та La Stampа.

Які країни НАТО відмовились від ініціативи Трампа і чому

За даними ЗМІ, президент Франції Еммануель Макрон наполягає на тому, щоб європейці розбудовували власну оборонно-промислову базу завдяки закупівлям на місцях.

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Тож коли генсек НАТО Марк Рютте називав країни Північної Європи, які підтримують план Трампа щодо постачання американської зброї до України, Франція стала “помітною прогалиною” у цьому списку.

Так, французькі посадовці, обізнані в цьому питанні, повідомили, що Париж намагається збільшити власні витрати на оборону.

У той же час уряд канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, з огляду на обмеженість європейських виробничих потужностей, вважає, що тільки купівля зброї в американців – єдиний спосіб швидко забезпечити Україну озброєнням, яке їй необхідне.

Проте за даними італійського ЗМІ La Stampа, Італія також не стала приєднуватись до ініціативи США, посилаючись при цьому те, що італійське озброєння, яке уже надали Києву і яке ще може бути надане в майбутньому, не сумісне з американською технікою, адже базується на абсолютно інших технологіях.

Натомість італійці пропонують допомогти з логістикою і взяти на себе доставку американської зброї до України.

Раніше стало відомо, що Угорщина та Чехія також відмовились від участі в схемі Дональда Трампа.

У свою чергу Лондон, скандинавські країни та Нідерланди уже чітко підтвердили свою готовність до участі в американській схемі закупівель.

Нагадаємо, 14 липня президент США оголосив про угоду між його країною та НАТО, згідно якої поставки американської зброї в Україну будуть оплачувати європейські союзники.

Джерело: Politico, La Stampa

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