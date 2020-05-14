На автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв вранці зіткнулися два атомобілі, у результаті чого загинуло двоє людей, один травмований.

– 14 квітня о 7.45 до оперативно-координайційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв в межах Вознесенського району, – зазначили у ДСНС.

За словами очевидців, зіткнулись легкові автомобілі Volkswagen між селами Михайлівка та Білоусівка.











Водіїв на смерть затисло в авто: на Миколаївщині зіткнулись два легковики / 3 фотографии

Рятувальники з’ясували, що конструктивними елементами транспортних засобів затиснуті тіла загиблих водіїв обох автівок та травмованого пасажира.

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Постраждалого пасажира передали медикам, які транспортували чоловіка до центральної районної лікарні.

Нещодавно у Бердянську Запорізької області водій автомобіля Daewoo Lanos виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у Volkswagen.

Загинуло двоє та травмувалось троє людей.