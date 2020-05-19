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Факти / Надзвичайні події

Під Києвом вантажівка влетіла в легковик – четверо постраждалих

На Бориспільській трасі, у бік Борисполя, неподалік від Щасливого, водій вантажного автомобіля MAN в’їхав у задню частину Lada.

В легковику перебувала родина із 4 осіб. Усі отримали травми різного ступеня важкості – трьох, зокрема водія, госпіталізували.

  • Під Києвом вантажівка влетіла в легковик - четверо постраждалих
  • Під Києвом вантажівка влетіла в легковик - четверо постраждалих
  • Під Києвом вантажівка влетіла в легковик - четверо постраждалих
  • Під Києвом вантажівка влетіла в легковик - четверо постраждалих
  • Під Києвом вантажівка влетіла в легковик - четверо постраждалих
  • Під Києвом вантажівка влетіла в легковик - четверо постраждалих
Під Києвом вантажівка влетіла в легковик – четверо постраждалих / 3 фотографии

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У жінки 55-60 років відкрилася внутрішня кровотеча через перелом ребер.

Водій вантажівки каже, що не розуміє як сталося зіткнення. За його словами, він їхав 80 км/годину, не відволікався і був абсолютно тверезий.

Раніше у Києві на Солом‘янській площі шість легкових автівок потрапили у ДТП.

Джерело: Київ Оперативний

Фото: Київ Оперативний

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