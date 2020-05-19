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У центрі Києва прорвало трубу – вулиці залило окропом

У Києві на вулиці Велика Васильківська прорвало трубу, про що свідчать фото користувачів у соцмережах.

Через прорив трубопроводу проїжджу частину залило окропом.

Автомобілі опинилися у гарячій воді. Крім того, через пари від окропу дещо погіршилась видимість на дорогах.

Читайте: Водоспад з окропу: у Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу

Місцеві мешканці повідомляють, що на Великій Васильківській нещодавно розпочали гідравлічні випробування тепломережі.

Нагадаємо, з 19 травня у Києві почався другий етап гідравлічних випробувань. Зокрема, гарячу воду відключать до 10 червня у 1 300 житлових будинках на Солом’янці, Шулявці, Теремках, Осокорках та центрі Києва.

Фото: Олексій Пузир

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