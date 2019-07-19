Чому евакуйовують автомобілі
У Києві евакуйовують неправильно припарковані автомобілі у заборонених місцях. Інспектори з паркування штрафують порушників. Якщо автомобіль заважає руху транспорту та пішоходів, то його евакуйовують.
Власникам автомобілів, які не оплатили місце паркування, виписують штраф.
Як виписують штраф
Інспектор з паркування фіксує порушення і складає протокол. Повідомлення про порушення прикріплюється на лобове скло автомобіля.
Наразі в Києві працює 16 інспекторів з паркування.
Як фіксують правопорушення
Інспектори з паркування роблять фото- і відеофіксацію та прикріплюють матеріали до протоколу. Зйомка проводиться в ручному режимі на смартфон Sigma зі спеціальною програмою, яка автоматично визначає час і локацію.
Інформація про порушення передається в телефонному режимі.
Згодом можуть з’явитися планшети системи контролю оплати паркування для автоматичного захищеного передавання інформації.
Розмір штрафу
Інспектори оформляють штраф тільки неправильно припаркованим автомобілям. Авто забирають, якщо воно стоїть на проїжджій частині в другому ряду, на тротуарі, залізничних переїздах, трамвайних коліях, мосту, пішохідних переходах, газонах, на виїзді з прилеглих територій, на смузі громадського транспорту. У законі прописано 17 таких випадків.
Сума штрафу – 510 грн. Якщо його сплатити протягом 10 банківських днів від дати виписки повідомлення про порушення, водій отримує знижку 50%.
Якщо штраф не сплачений протягом 30 днів, до справи залучається виконавча служба.
Чи можна оскаржити штраф
Штраф можна скасувати в судовому порядку. Власник не зможе забрати евакуйований автомобіль зі штрафмайданчика, поки не заплатить. Тільки після цього він може оскаржити рішення про штраф в судовому порядку.
Чи можуть інспектори виписувати штраф без водія
Так, інспектор не зобов’язаний чекати на власника. Повідомлення про порушення прикріплюють до лобового скла.
Хто займається евакуацією
Інспектори з паркування евакуйовують автомобілі в присутності поліції, представники якої оформляють евакуацію.
Для евакуації використовують евакуатори Київтранспарксервісу і Центру організації дорожнього руху.
Що робити, якщо автомобіль евакуювали
Власник автомобіля може дізнатися всі подробиці на сайті КМДА у розділі Майно.
Також можна зателефонувати за номером 102 або 1551, щоб дізнатися необхідну інформацію.
Куди евакуйовують автомобілі
Автомобілі евакуйовують на штрафмайданчик МВС України Інформ-Ресурси, який знаходиться за адресою вул. Гната Хоткевича, 20Б.
Скільки доведеться заплатити за зберігання автомобіля на штрафмайданчику
Крім оплати штрафу, потрібно заплатити за транспортування та зберігання автомобіля.
Тарифи за евакуацію:
- за автомобіль до двох тонн – 720 грн;
- за зберігання авто – 144 грн за добу;
- штраф – 510 грн.