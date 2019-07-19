Інспектори оформляють штраф тільки неправильно припаркованим автомобілям. Авто забирають, якщо воно стоїть на проїжджій частині в другому ряду, на тротуарі, залізничних переїздах, трамвайних коліях, мосту, пішохідних переходах, газонах, на виїзді з прилеглих територій, на смузі громадського транспорту. У законі прописано 17 таких випадків.

Сума штрафу – 510 грн. Якщо його сплатити протягом 10 банківських днів від дати виписки повідомлення про порушення, водій отримує знижку 50%.

Якщо штраф не сплачений протягом 30 днів, до справи залучається виконавча служба.