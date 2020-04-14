PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Вкрав великодній хліб: на Кіровоградщині озброєний чоловік пограбував храм

У Кіровоградській області невідомий зі зброєю зайшов до храму однієї з релігійних громад та, погрожуючи присутнім, викрав великодній хліб.

Поліція затримала грабіжника менш ніж за годину.

Ним виявився 38-річний місцевий житель, який мав судимість за скоєння майнових злочинів.

Читайте: У розпал карантину: в Миколаєві мародери пограбували шоу-рум

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 ККУ – Розбій. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

Раніше ми розповідали, як захистити свою оселю від грабіжників під час карантину.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка