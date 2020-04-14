Вкрав великодній хліб: на Кіровоградщині озброєний чоловік пограбував храм

У Кіровоградській області невідомий зі зброєю зайшов до храму однієї з релігійних громад та, погрожуючи присутнім, викрав великодній хліб.

Поліція затримала грабіжника менш ніж за годину.

Ним виявився 38-річний місцевий житель, який мав судимість за скоєння майнових злочинів.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.187 ККУ – Розбій. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Слідство триває.

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